Huawei P40 Pro выйдет в таком дизайне?

2011

В конце марта Huawei покажет очередную плеяду флагманов из серии P40. Весна уже стала традиционным временем для показа этой премиальной линейки, тут без сюрпризов. Приближающаяся презентация заставляет инсайдеров с особым рвением искать информацию о новинках и делиться ею с широкой аудиторией. На очереди рендер Huawei P40 Pro от известного поставщика утечек Ben Geskin.





Изображений смартфона было уже предостаточно в сети. Какие из них достоверные, узнаем лишь во время его анонса. В представлении автора последнего рендера, Huawei P40 Pro предложит изогнутый по кромкам дисплей, «наплывающим» на боковые грани. Фронтальная камера будет одиночной и ее впишут в круглый вырез в верхнем левом углу экрана.





Тыльная панель будет изготовлена из стекла и здесь установили прямоугольный модуль основной камеры, включающий в себя пять датчиков изображения. Любопытно, что дизайнеры могли пойти по пути комбинации матового и глянцевого стекла. Аналогичный трюк ранее мы видели в Pixel-фонах от Google.





Циркулирующие в сети слухи говорят о том, что семейство Huawei P40 будет включать в себя три модели. Помимо базового варианта и Pro-версии, должны представить Huawei P40 Lite или Huawei P40 Plus. Если лайт-версия может быть упрощенной модификацией флагмана, то Plus — планшетофон с 6,9-дюймовой матрицей.





Источник: phone.cnmo.com







