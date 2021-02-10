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Huawei P60 Pro: первый видеотизер с поразительными возможностями камеры

14.03.2023 542 0

Huawei P60 Pro будет возвращать себе звание топового фотосмартфона

Huawei объявила дату анонса серии P60 и уже сегодня начала понемногу подогревать интерес к новинкам. Начать решили с проморолика, в котором продемонстрированы невероятные возможности будущего смартфона во время ночной съемки.

 

Что здесь такого, спросите вы, многие современные аппараты показывают хорошие результаты в таких сценариях, но в этом ролике показаны результаты фото с приближением на телеобъектив, которые обычно имеют низкую светосилу и такого результата не показывают.

 

 

Есть конечно маленький нюанс о котором нужно рассказать, надпись маленьким шрифтом что видео носит демонстрационный характер и вживую результаты будут несколько иными, но все равно надо понимать что компания явно уделила этому внимание раз освещала это в промо ролике. Ждем новую информацию, потому что смартфоны обещают быть интересными.

 

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Источник: weibo

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 14.03.2023

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Huawei P60 Pro: первый видеотизер с поразительными возможностями камеры