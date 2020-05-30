Huawei подготовили обновление EMUI 10 для некоторых своих устройств

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Несмотря на все проблемы, Huawei продолжает с завидной регулярностью обновлять свои устройства. Для многих смартфонов Huawei и Honor уже давно существует бета-версия прошивки EMUI версии 10.1. И вот, спустя две недели тестирования прошивки, Huawei выкатывает стабильную версию EMUI для 13 устройств.





Среди моделей, получивших данное обновление, - Huawei Nova 5 Pro, Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20X 4G, Mate 20X 5G, Mate 20 RS Porsche Design, 3 версии Huawei Tablet M6, Honor 20, Honor 20 PRO, Honor V20 и Honor Magic 2.

Это обновление в настоящее время рассылается на территории Китая. Однако в ближайшем будущем глобальная версия прошивки будет выпущена и в других регионах. Фанаты Huawei в наших странах, не переживайте – компания не собирается откладывать это обновление.





Интересно, что глобальная стабильная версия EMUI 10.1 уже какое-то время доступна для Huawei P30 и P30 Pro. В этой версии реализованы такие функции, как улучшенные стили часов для Always-on Display (AOD) и новая анимация сканера отпечатков пальцев. В этом обновлении компания также добавляет патч системы безопасности, выпущенный в мае 2020 года.

Если вы счастливый владелец Huawei P30 или P30 Pro, возможно, вам стоит проверить, доступно ли для вас обновление EMUI 10.1.





Источник: Ithome.com