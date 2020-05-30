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Huawei подготовили обновление EMUI 10 для некоторых своих устройств

30.05.2020 981 0

Несмотря на все проблемы, Huawei продолжает с завидной регулярностью обновлять свои устройства. Для многих смартфонов Huawei и Honor уже давно существует бета-версия прошивки EMUI версии 10.1. И вот, спустя две недели тестирования прошивки, Huawei выкатывает стабильную версию EMUI для 13 устройств.

 

Huawei подготовили обновление EMUI 10 для некоторых своих устройств – фото 1

 

Среди моделей, получивших данное обновление, - Huawei Nova 5 Pro, Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20X 4G, Mate 20X 5G, Mate 20 RS Porsche Design, 3 версии Huawei Tablet M6, Honor 20, Honor 20 PRO, Honor V20 и Honor Magic 2.

 

Это обновление в настоящее время рассылается на территории Китая. Однако в ближайшем будущем глобальная версия прошивки будет выпущена и в других регионах. Фанаты Huawei в наших странах, не переживайте – компания не собирается откладывать это обновление.

 

Huawei подготовили обновление EMUI 10 для некоторых своих устройств – фото 2

 

Интересно, что глобальная стабильная версия EMUI 10.1 уже какое-то время доступна для Huawei P30 и P30 Pro. В этой версии реализованы такие функции, как улучшенные стили часов для Always-on Display (AOD) и новая анимация сканера отпечатков пальцев. В этом обновлении компания также добавляет патч системы безопасности, выпущенный в мае 2020 года.

 

Если вы счастливый владелец Huawei P30 или P30 Pro, возможно, вам стоит проверить, доступно ли для вас обновление EMUI 10.1.

 

Huawei подготовили обновление EMUI 10 для некоторых своих устройств – фото 3

Источник: Ithome.com

Huawei EMUI 10 Honor
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 30.05.2020

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Huawei подготовили обновление EMUI 10 для некоторых своих устройств