Huawei похвасталась 10 миллионами пользователей EMUI 10 по всему миру

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С сентября этого года Huawei активно распространяет обновление своей прошивки EMUI до 10 версии как на смартфонах Huawei, так и на смартфонах Honor. В прошлом месяце компания объявила, что количество пользователей EMUI 10 на международном рынке наконец-то перешагнула отметку в один миллион после нескольких недель рассылки обновления. Как и ожидалось, количество пользователей EMUI 10 продолжает расти в геометрической прогрессии после того, как было объявлено об этом достижений.

На сегодняшний день компания Huawei подтвердила, что во всем мире насчитывается уже более 10 миллионов пользователей EMUI 10, а сама прошивка распространена на 33 модели смартфонов. Компания похвасталась десятикратным увеличением базы пользователей менее чем за месяц.

Без сомнения, эта цифра будет продолжать расти, учитывая большое количество смартфонов Huawei и Honor, представленных на рынке. Только в этом году китайский производитель, по разным оценкам, собирается продать около 230 миллионов смартфонов.

Несмотря на продолжающийся запрет правительства США на торговлю, компания Huawei решила придерживаться графика обновления EMUI 10, чтобы обеспечить своим пользователям лучшие возможности для работы с мобильными устройствами.

В начале этой недели компания также приступила к выпуску стабильного обновления EMUI 10 для второй партии смартфонов, состоящей из 14 различных моделей. Если вы еще не получили обновление на своем устройстве, компания просит не волноваться, и обещает, что оно придет вам в кратчайшие сроки.

Источник: news.mydrivers.com