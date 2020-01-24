Huawei попала в топ-10 самых крупных и дорогих мировых брендов

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Huawei продолжает покорять новые для себя вершины. Вверх на 10 строчку — отличный показатель. Рейтинг Global 500 ежегодно публикует издание Brand Finance, в котором ранжирует компании по их стоимости, а для оценки берется полученная чистая прибыль. С 12 места китайский гигант сумел попасть в десятку самых крупных мировых компаний. Несмотря на все проблемы и перипетии, прошлый год стал успешным для Huawei.

Прирост составил 4,5% и стоит только догадываться, каких бы высот достигла компания, если бы не агрессивная политика США. С точки зрения доходов, Huawei удалось заработать $65,08 млрд, тогда как годом ранее этот показатель составлял $62,27 млрд.

Пятерка лидеров не изменилась, но внутри нее произошла рокировка. Так, если в прошлом году Apple смогла заработать $153,63 млрд и оказаться на второй строчке рейтинга, то теперь она опустилась на третье место и в ее активе $140,52 млрд вырученных средств. Серебро же в этот раз взяла Google, а лидером продолжает оставаться компания Amazon, сумевшая добиться прироста на 17,5% и заработать $220,79 млрд.

В первую десятку также сумели попасть такие компании как Microsoft, Samsung, ICBC (китайский коммерческий банк), Facebook, Walmart (оптовая и розничная торговля) и PINGAN (китайская страховая компания). Обращает на себя внимание, что сразу три гиганта из Поднебесной оказались в топ-10 крупнейших фирм в мире. А доминируют тут компании из США, сумевшие занять 7 позиций.

Источник: brandfinance.com