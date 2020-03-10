Huawei прогнозирует падение спроса и продаж своих смартфонов

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Huawei продолжает оставаться в непростой для себя ситуации на рынке смартфонов, и предпосылок считать, что в скором времени все нормализуется, нет. Ко всем проблемам компании с санкциями США еще и добавилась бушующая эпидемия коронавируса, а также снижение спроса на смартфоны на фоне все возрастающих ценников.





Еще в начале нынешнего года один из топ-менеджеров компании предвещал, что 2020 год станет непростым для Huawei. На фоне всех проблем Huawei ожидает снижение продаж мобильных устройств на 20%. Если в прошлом году ей удалось поставить на мировой рынок 240 млн трубок, то в этом году их количество едва ли превысит отметку 190-200 млн единиц. И этот результат будет хуже того, что показала компания в 2018 году, когда в ее активе было 206 млн отгруженных смартфонов.





Не сложно предсказать, что по итогам 2020 года Huawei может не сохранить за собой второе место в мировом табеле рангов производителей. У Apple есть все шансы вновь взять «серебро».





Huawei продолжит в этом году выпускать новые смартфоны и среди заметных премьер значится серия Huawei P40, анонс которой состоится 26 марта. Но все новинки будут лишены одной важной черты — они не предложат сервисы Google. На данном этапе компания пытается компенсировать их отсутствие собственной экосистемой Huawei Mobile Services (HMS), но она еще далека от идеальной и не может на равных конкурировать с сервисами Google.





Источник: 9to5google.com







