Huawei рассказала больше о серии Huawei P40

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Вчера Huawei провела презентацию, представив флагманскую серию P40, чей девиз звучит как «Visionary Photography». Ключевой вектор эволюции новинок — камеры и производитель уверен, что они превосходит в деле мобильной фотографии прочих конкурентов.

После презентации глава мобильного подразделения Huawei Ю Чэндун провел серию вопросов и ответов, на которой поделился некоторыми подробностями. Так, он утверждает, что производство серии Huawei P40 стартовало еще в декабре прошлого года и эпидемия коронавируса не повлияла на выпуск необходимого количества устройств.

Топ-менеджер компании уверен, что карантин сыграет им на руку. Сейчас большое количество людей находится в изоляции дома и это должно привести к росту спроса на ноутбуки и смартфоны. Этот фактор должен стимулировать продажи устройств Huawei.

Первые данные онлайн-площадки JD.com свидетельствуют, что менее чем за стуки более 21 тысячи пользователей изъявили желание прикупить Huawei P40 Pro.

Ю Чэндун признал, что ценник на Huawei P40 Pro + действительно высокий. Но он обусловлен тем, что его производство обходится недешево. Для тех же, кто не может себе позволить прикупить керамический аппарат с пентакамерой, он предложил обратить внимание на Huawei P40 и P40 Pro, которые предлагают по более низкой цене.

Подтвердил топ-менеджер и то, что компания продолжает активно развивать собственные Huawei Mobile Services и заверил, что экосистема «совершенствуется каждый день, каждую неделю, каждый месяц». Но Huawei надеется, что они вернутся к сотрудничеству с Google.

Кроме того, стало известно, что все модели серии Huawei P40 получили OLED-панели производства BOE. Именно эта китайская компания также поставляет гибкие матрицы для Huawei Mate Xs.

Источники: mydrivers, mydrivers, gizmochina