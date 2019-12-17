Huawei рассказала, когда ждать премьеру Huawei P40

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Презентация, в ходе которой будет представлена линейка Huawei P40 должна состояться в конце марта 2020 года и Париж вновь выбран в качестве города, где компания проведет пресс-конференцию. Об этом изданию FrAndroid сообщил глава мобильного подразделения компании Ричард Ю в рамках интервью, которое он дал представителям французской прессы в штаб-квартире Huawei в Шэньчжэне.





Конкретная дата ивента еще не определена. Не прозвучало и конкретики в части того, каким характеристиками наделят новые флагманы. Ричард Ю лишь ограничился общими фразами, пообещав удивительный дизайн «невиданный ранее», улучшенную автономность и производительность, а также новый уровень качества фотографий.





Сообщил глава мобильного подразделения и то, что новинки будут распространяться через традиционные каналы продаж, включая реселлеров и сотовых операторов.









Новинки точно будут поставляться с предустановленной Android 10 с фирменным интерфейсом EMUI, а значит, никакой Harmony OS ждать не стоит. По крайней мере, что касается Европы и мирового рынка, ведь в Китае компания вполне может выпустить партию устройств с проприетарной операционной системой Hongmeng OS.





Напомним, что в рамках новой серии стоит ждать анонс минимум трех моделей: Huawei P40, Huawei P40 Pro и Huawei P40 Lite. Если инсайдеры не ошибаются, то последнее из названых устройств будет глобальной версией Huawei Nova 6 SE, который уже дебютировал в Китае в этом месяце.





Источник: frandroid.com







