Huawei рассказала об успехах и стратегии развития AppGallery

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Не так давно Huawei провела свою онлайн-конференцию, на которой не только показала свои новые продукты, но и рассказала об успехах в развитии собственной экосистемы. В будущем она должна стать полноценной заменой Google-сервисов. Кроме того, на днях компания представила концепцию развития AppGallery.









На данный момент более 3000 инженеров Huawei заняты созданием экосистемы и более 1,3 млн разработчиков по всему миру причастны к появлению приложений. Ежемесячно количество активных пользователей фирменного магазина приложений Huawei AppGallery достигает отметки 400 млн человек по всему миру. AppGallery входит в тройку крупнейших маркетплейсов и доступен в 170 странах и регионах.





Компания уверена, что мы вступаем в эру 5G и огромную роль играют мобильные приложения, которые упрощают и делают комфортным взаимодействие с гаджетами. В дальнейшем спрос на утилиты будет только расти, поэтому Huawei стремится удовлетворить все возрастающую потребность в специальных программах.









Среди приоритетов в развитии AppGallery компания выделяет защиту конфиденциальности и кибербезопасность. Магазин приложений предлагает защиту полного цикла, которая подразумевает проверку имени разработчика, а также четырехуровневый процесс анализа безопасности работы утилит. Дополнительно есть фильтр, позволяющий определить возрастную категорию, на которую ориентированы приложения, что позволяет разделить взрослый и детский контент.





Обещано, что Huawei AppGallery призван обеспечить высокий уровень приватности и личная информация (например, биометрические данные) будет храниться только на гаджетах Huawei. Кроме того, в EMUI есть инструменты, позволяющие установить контроль над настройками разрешения.





Каталог AppGallery состоит из 18 категорий, включая социальные сети, новости, развлечения и прочие. Если на просторах магазина пользователь не найдет нужную утилиту, то, когда она появится в маркетплейс, он получит соответствующее уведомление. Для этого достаточно будет добавить название приложения в «список желаний».





Все приложения, которые включены AppGallery, оптимизированы для работы на гаджетах Huawei. Главным элементом магазина является экосистема Huawei HiAI — это открытая платформа ИИ-возможностей для умных устройств. В ней органично сбалансированы программные и аппаратные ресурсы различных гаджетов для лучшего взаимодействия между ними.





Например, AI-алгоритмы в утилите WPS Office помогают распознавать символы и текст документов, включая их сканированные копии и фотографии.

Quick Apps — экосистема из более 1700 утилит, которые не требуют установки. Она потребляет меньше памяти и обеспечивает автоматическое обновление для страниц HTML5. При написании Quick Apps использовалось 1/5 кода в сравнении с Android-приложениями, и они занимают меньше места. Это позволяет на 1 Гб памяти хранить 2000 Quick Apps вместо 20 нативных утилит.





Несмотря на то, что сейчас HMS по своим возможностям, функционалу и количеству приложений уступает GMS-версии Android, компания намерена форсировать развитие собственной экосистемы и сделать ее самодостаточной.







