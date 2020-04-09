Huawei рассказала об успехах за 2019 год и о прогнозах на год нынешний

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Вчера компания Huawei провела масштабную презентацию, посвященную анонсу серии Huawei P40 в Китае. После пресс-мероприятия журналистам удалось пообщаться в формате онлайн с главой мобильного подразделения компании Ю Чэндун. Они решили расспросить о ситуации на рынке и выяснить, каким же видит свое будущее компания.

Надо отдать должное топ-менеджеру Huawei, который несмотря на сложные времена для техногиганта излучал оптимизм и уверенность в завтрашнем дне. Изначально он поделился успехами компании в прошлом году, заявив, что доход от потребительского бизнеса составил $66 млрд.

На рынок было поставлено более 240 млн мобильников, что позволило компании стать второй в общем зачете крупнейших смартфоностроителей в мире. Если бы не торговая война между США и Китаем, а также санкции Белого дома, Huawei могла бы быть компанией номер 1 на рынке смартфонов, уверен Ю Чэндун. Прирост наблюдался и по поставкам носимой электроники и ноутбуков — 170% и 200% соответственно.

Не обошел стороной он и проблему с отсутствием Google-сервисов на смартфонах. Он заявил, что им удастся справиться с ней благодаря созданию собственной экосистемы HMS и магазина приложений AppGallery. По его словам, если даже их экосистема не сможет удовлетворить потребности всех 100% пользователей, найдется 80-90% которым ее возможностей будет достаточно.

Ю Чэндун с оптимизмом смотрит в 2020 год и заявляет, что они ожидают, что потребительский бизнес будет и дальше расти на рынке Китая где-то на 20-30%. Он не отрицает, что на мировом рынке их ждет спад, но он должен быть незначительным. Если в первой половине нынешнего года наблюдается падение спроса и не в последнюю очередь из-за пандемии коронавируса, то уже во второй половине 2020 года они прогнозируют улучшение ситуации, и тут на руку сыграет совершенствование HMS. На данный момент экосистема HMS доступна в 170 странах мира, насчитывает 400 млн активных пользователей ежемесячно и над ее созданием трудится 1,3 млн разработчиков по всему миру.

Источники: ithome, mydrivers