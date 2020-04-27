Где купить дешевле?

Huawei сложила позиции лидера рынка Китая

27.04.2020 1168 4

Считалось, что Huawei продает больше всего смартфонов на родном рынке, она номер один в Китае. Как ни крути, но благодаря патриотизму китайских пользователей компании удалось достойно пройти непростой для себя 2019 год. Но падение продаж неизбежно и, если посмотреть на отчет аналитиков компании Trustdata, Huawei начала терять свою долю на лояльном для себя рынке.

 

Huawei сложила позиции лидера рынка Китая – фото 1


Huawei все сложнее удерживать свои позиции даже в Китае — в первом квартале 2020 года все больше пользователей стали выбирать смартфоны от других крупных вендоров. Рыночная доля компании в Поднебесной составила 20,2% и это третий результат. Компанией номер один за первые три месяца нынешнего года стала Oppo, контролирующая 21,4% китайского рынка. На втором месте оказалась еще одна дочка BBK — Vivo с 20,5%.


Стоит сделать важную оговорку. В Китае Honor считается независимой и самостоятельной компанией, чьи продажи не суммируются с показателями «родителя». Если же показатели по реализации устройств Huawei и Honor объединить, то в этом случае у Huawei доля рынка 29%.


Что касается Xiaomi, то она заняла четвертое место с результатом 10,3% и в пятерку лучших сумела попасть Apple с долей 10,1%.


Пандемия коронавируса больно ударила по индустрии мобильных устройств в Китае. Так, в январе поставки смартфонов упали на 42,9%, а в феврале — на 54,7%.

 

Источник: gizmochina



Huawei
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 27.04.2020

Комментарии

Всего комментариев: 4
 
Евгений Драгун
Автор ты долбаёб ??? Ничего, что Vivo, Oppo, Realme, OnePlus, это один концерн BBK ??? А ты, втираешь нам, какую-то дичь, про то, что, если сложить Huawei и Honor, тогда они займут 1 место ??? Так ты, тогда складывай, Vivo, Oppo, Realme, OnePlus, и посмотри, с каким отрывом, Oppo выебет Huawei !!! ДАУН бля...
27.04.2020 14:36
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Денис
Евгений Драгун, уважаемый, будьте, пожалуйста, немного посдержаннее в своих высказываниях, а с таким слэнгом общаются в другом месте.
27.04.2020 14:44
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INN
А если Орро, виво, Реалме сложить, получится половина рынка?
27.04.2020 14:34
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Николай
Все дочки концерна BBK позиционируют себя как самостоятельные бренды, у каждого своя операционная система, свои технологии и патенты. Huawei и Xiaomi своих дочек в свободное плавание не отпустили - у них общие патенты, одни комплектующие и общая операционная система. По-этому, логичнее считать их вместе.
27.04.2020 15:47
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Huawei сложила позиции лидера рынка Китая