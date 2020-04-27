Huawei сложила позиции лидера рынка Китая

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Считалось, что Huawei продает больше всего смартфонов на родном рынке, она номер один в Китае. Как ни крути, но благодаря патриотизму китайских пользователей компании удалось достойно пройти непростой для себя 2019 год. Но падение продаж неизбежно и, если посмотреть на отчет аналитиков компании Trustdata, Huawei начала терять свою долю на лояльном для себя рынке.





Huawei все сложнее удерживать свои позиции даже в Китае — в первом квартале 2020 года все больше пользователей стали выбирать смартфоны от других крупных вендоров. Рыночная доля компании в Поднебесной составила 20,2% и это третий результат. Компанией номер один за первые три месяца нынешнего года стала Oppo, контролирующая 21,4% китайского рынка. На втором месте оказалась еще одна дочка BBK — Vivo с 20,5%.





Стоит сделать важную оговорку. В Китае Honor считается независимой и самостоятельной компанией, чьи продажи не суммируются с показателями «родителя». Если же показатели по реализации устройств Huawei и Honor объединить, то в этом случае у Huawei доля рынка 29%.





Что касается Xiaomi, то она заняла четвертое место с результатом 10,3% и в пятерку лучших сумела попасть Apple с долей 10,1%.





Пандемия коронавируса больно ударила по индустрии мобильных устройств в Китае. Так, в январе поставки смартфонов упали на 42,9%, а в феврале — на 54,7%.

Источник: gizmochina







