Huawei стремится стать пионером с подэкранными камерами

80

В истории Honor был такой аппарат как Magic. Его выходом суббренд попытался переплюнуть «родителя» Huawei. На момент анонса смартфон называли космическим, ведь он получил целый ряд продвинутых технологий и уникальный дизайн. Но по факту Honor Magic стал лишь экспериментальной моделью для обкатки новых технологий. А спустя два года компания выпустила продолжение Honor Magic 2, также не ставший «самым-самым», хотя без крутых программных фишек не обошлось.

От кого ждать, и кто соучастник

Тем не менее, сама линейка Magic ассоциируется с актуальными достижениями китайского смартфоностроения, где тестируют различные фишки. Кому как не представителю этой серии предложить новацию с подэкранной камерой? На таком развитии событий настаивают китайские инсайдеры.

Уже есть и имя того, кто поможет компании это сделать. Visionox. Это один из крупнейших производителей дисплеев, который пару дней назад анонсировал собственную технологию, позволяющую добиться необходимой прозрачности в OLED-панели в месте расположения фронтальной камеры. По слухам, есть вероятность, что новый Magic первым предложит разработку Visionox. И даже застолбит за собой право эксклюзивного продукта на какой-то временной период.

Забыть про иллюзии

Но не стоит списывать со счетов тот скепсис, который царит среди производителей смартфонов, в части самодостаточности технологии подэкранных камер на сегодняшний момент. Напомним, что ранее топ-менеджеры Oppo и OnePlus предупредили, что не стоит питать иллюзий — первые решения будут сырыми и далекими от совершенства.

Источник: ithome