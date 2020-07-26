Huawei TalkBand B6: симбиоз фитнес-трекера и Bluetooth-гарнитуры

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Huawei в скором времени должна представить новый фитнес-браслет. На роль потенциального обитателя запястья пользователей претендует Huawei TalkBand B6, который будет совмещать в себе возможности фитнес-трекера и Bluetooth-гарнитуры. В сеть слили изображения нового носимого гаджета.

Рендеры

Пользователи смогут приобрести вариант с металлическим ремешком или силиконовым. Во втором случае можно будет выбрать между черным и красным цветами. Будет еще модификация, где ремешок бежевого цвета и изготовлен он из кожи.

Характеристики

По имеющимся сведениям, Huawei TalkBand В6 оснастили 1,53-дюймовым AMOLED-дисплеем, датчиком измерения пульса в течение 24 часов, чипом Kirin A1 и предложили поддержку голосового ассистента. Поставляться фитнес-трекер будет с TWS-наушниками, адаптером Bluetooth 5.2 и портом USB Type-C. Обещают поддержку быстрой зарядки, датчик измерения уровня кислорода в крови, и встроенного спортивного тренера Firstbeat.

Как и прочие носимые гаджеты, Huawei TalkBand B6 будет оповещать о принятых звонках и уведомлениях, сможет отслеживать физическую активность пользователя и мониторить качество сна. Полезная фича — возможность управлять камерой смартфона.

Источник: gizchina

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