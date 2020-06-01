Huawei все еще выигрывает у Apple борьбу за рынок смартфонов

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Рынок смартфонов в первом квартале нынешнего года упал. Пандемия коронавируса, охватившая мир в начале нынешнего года, доставила немало проблем экономике и повлияла на жизнь людей. Аналитики компании Gartner пришли к выводу, что по итогам первых трех месяцев нынешнего года на рынок было поставлено 299,1 млн единиц трубок и это на 75 млн меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В годовом исчислении спад составил 20,2%.

Расстановка сил

Samsung удалось сохранить лидерство и она контролирует 18,5% рынка смартфонов и в количественном выражении — 55,3 млн отгруженных устройств. Аутсайдером первого квартала стала Huawei. Из-за пандемии коронавируса и санкций США спрос на смартфоны этой компании быстро сходит на нет. Спад в продажах устройств составил 27,3%. Но даже такое крутое пике не стало причиной потери второй строчки рейтинга крупнейших производителей в мире. Huawei по-прежнему вторая в мире.

Xiaomi на коне

На третьем месте оказалась Apple, которой удалось избежать стремительного падения продаж ее продукции. В годовом исчислении снижение составило 8,2%, и концерн из Купертино занимает 13,7% доли рынка c 40,9 млн гаджетов. Единственной компанией, которой удалось избежать спада спроса стала Xiaomi. Напротив, она нарастила поставки смартфонов на 1,4% и было отгружено 27,8 млн трубок.

Источник: fortune