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Huawei выпустила поисковое приложение Petal Search

20.05.2020 657 0

США выбрали силовой вариант расправы над Huawei. Но запрет на работу с Google не поставил компанию на колени, она проявила характер и начала развивать HMS, как замену сервисам Google. Сама система еще далека от совершенства, но она уже более-менее может быть применима и имеет все шансы составить конкуренцию продуктам Google.

 

Huawei выпустила поисковое приложение Petal Search – фото 1

 

Все больше поклонников Huawei не пугает отсутствие привычных сервисов, они готовы поверить и дать шанс HMS. Со своей стороны, китайская компания не хочет разочаровывать фанатов и активно работает над альтернативами сервисам от «корпорации добра».

 

Huawei выпустила поисковое приложение Petal Search – фото 2

 

Huawei официально представила фирменную поисковую систему Petal Search, которая теперь доступна в AppGallery. Бета-версия утилиты была анонсирована еще в феврале как Huawei Search и теперь вышла ее стабильная сборка с названием Petal Search.

 

Китайцы заявляют, что Petal Search позволяет искать приложения для Android и загружать их на свое устройство из AppGallery или сторонних источников, а еще обладает большей гибкостью при поиске совместимых утилит. Фирменный поисковик от Huawei не только быстро найдет нужное приложение, но и позволит просматривать главные новости, прогноз погоды, искать и бронировать номера в гостиницах или самолетах. Petal Search совместим с темной темой оболочки EMUI 10.

 

Источник: svethuawei

Huawei
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 20.05.2020

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Huawei выпустила поисковое приложение Petal Search