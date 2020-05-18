Huawei: выжить и стремиться вперед

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Новый раунд ограничительных мер со стороны США против Huawei — чипмейкеры, прежде всего TSMC, отныне будут обязаны получать от Министерства торговли США экспортную лицензию, позволяющую поставлять чипы в адрес китайской компании. Сегодня Huawei опубликовала официальный пресс-релиз в связи с последними событиями.

Китайская компания возмущена и выступает категорически против введенных санкций против нее. Она продолжает настаивать на том, что США необоснованно включила ее в мае прошлого года в список компаний, угрожающих национальной безопасности. Huawei заявляет, что «всегда стремилась соблюдать законы и нормативные акты, выполнять договорные обязательства перед клиентами и поставщиками. Сейчас ее цель — выжить и стремиться вперед.

Пересмотр правил торговли со стороны США — произвол и это разрушительный шаг. Новые ограничения могут негативно отразиться на распространении, обслуживании и обеспечении непрерывной работы сетей стоимостью сотни миллиардов долларов в 170 странах мирах, а также затронет более 3 млрд пользователей продуктов Huawei. Лоббируя интересы других компаний, США игнорирует права и интересы глобальных потребителей продукции Huawei, что противоречит ее риторике о защите прав пользователей.

«Huawei всесторонне проанализирует инцидент. Ожидается, что наш бизнес неизбежно пострадает. Мы сделаем все возможное, чтобы найти решение. Надеемся, что клиенты и поставщики продолжат сотрудничать с Huawei, чтобы ликвидировать последствия принятого дискриминационного правила», — резюмировала компания.

Сегодня в рамках встречи руководства Huawei с ведущими аналитиками, один из топ-менеджеров компании Го Пин заявил, что США исповедует политику блокировки и изоляции Huawei. «Хорошая новость в том, что мы все еще живы», заявил Го Пин. Несмотря на все ограничения китайская компания по-прежнему закупает американские комплектующие и в прошлом году объем закупок составил $18,7 млрд. Если Белый дом позволит, то Huawei продолжит покупать компоненты производства американских компаний.

По словам Го Пин, Huawei подстраховалась и нарастила товарные запасы комплектующих, а также заверил, что решение проблемы будет скоро найдено. О каких именно компонентах на складах идет речь, он не уточнил. Тем временем ряд китайских СМИ заявили о том, что Huawei успела разместить на TMSC крупный заказ на производство 5 нм и 7 нм чипов на общую сумму $700 млн. Она должна успеть получить заказанные SoC до середины сентября, когда должны быть прекращены поставки чипов от TSMC.

Источники: mydrivers, cnbc, expreview