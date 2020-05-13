Huawei Watch GT 2e: стильные, молодежные и долгоживущие смарт-часы со скидкой

360

В апреле были представлены смарт-часы Huawei Watch GT 2e, предложившие хороший набор функций и приятный ценник. Это чуть упрощенная версия Watch GT 2, ориентированная на молодежную аудиторию.

Интернет-магазин MC Global, который является авторизированным ритейлером продукции Huawei в период 13-14 мая проводит акцию, позволяющую купить смарт-часы Watch GT 2e по сниженной цене.

Обычная стоимость носимого гаджета — $199.99. Цена со скидкой составила $129,99. Если дополнительно воспользоваться скидочными купонами на $2 и $10, ценник станет еще ниже. Все, кто приобретут Huawei Watch GT 2e в период акции, получают шанс выиграть бесплатно Huawei P40 Lite, защитные пленки, сменные ремешки и 30 покупателей получат свой заказ абсолютно бесплатно.

Huawei Watch GT2e обладают OLED-экраном диагональю 1,39 дюйма и диаметром циферблата 46 мм. Корпус из стали 316L и на правой грани находятся две механические кнопки, где одна отвечает за вход в меню, а вторая предназначена для активации спортивных режимов.

В часах можно плавать, они защищены от воды на глубине до 50 метров. Они оснащены чипом Kirin A1, GPS‑трекером, 4 Гб встроенной памяти и аккумулятором емкостью 450 мАч для 2-х недель автономной работы. Смарт-часы обладают 15 спортивными режимами, восемь из которых — тренировки на открытом воздухе. Помимо этого, Huawei Watch GT 2e следят за качеством сна и замеряют уровень стресса, а также определят уровень насыщения крови кислородом.

Купить Huawei Watch GT 2e