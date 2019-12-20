Huawei запатентовала смартфон с вынесенными в отдельный откидной блок камерами

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Последние несколько лет производители смартфонов ведут борьбу за максимальную площадь дисплея на лицевой панели. Одно из препятствий для достижения цели — фронтальная камера. Смартфоностроители идут на различные ухищрения, только бы решить этот вопрос.





ASUS со своим Zenfone 6 пошла на то, что предложила откидную камеру, способную выполнять функции фронтального и тыльных модулей.





Реализация откидного модуля пришла в голову и инженерам Huawei. В сети появилась информация о патенте, который был зарегистрирован за компанией во Всемирной организации интеллектуальной собственности.





Иллюстрации, которые сопровождают патентную документацию, демонстрируют полноэкранный смартфон с поворотным модулем на тыльной стороне. Было решено отказаться от реализации фронтального объектива, а создавать селфи можно посредством тыльной камеры, которая откидывается на 180 градусов.

В сам откидной модуль встроили три датчика изображения и светодиодную вспышку. Такое решение в теории должно привести к тому, что пользователи смогут создавать автопортреты, которые по своему качеству не будут уступать фото, выполненным на многомодульные основные камеры.





Найдет ли этот патент свою реализацию в коммерческом смартфоне, неизвестно.





Источник: nl.letsgodigital.org