Huawei заплатит за лучшие снимки, созданные на ее смартфоны

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Huawei запустила конкурс NEXT-IMAGE 2020, который проводится компанией ежегодно. Цель — показать, что снимки и видео, снятые на смартфоны Huawei способны удивлять. В рамках конкурса будут выбраны лучшие работы, созданные простыми пользователями при помощи мобильных устройств. Победители будут вознаграждены за свои старания.

Сумма вознаграждения — $10 000 и флагман Huawei P40 Pro с 8/256 Гб памяти. Именно такие призы получит первая тройка победителей. Еще 70 участников удостоятся поощрительных призов, среди которых флагман Huawei P40 Pro. Есть приятный бонус для пользователей из России. Приняв участие в конкурсе, можно выиграть уже на предварительном этапе беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3. Но для этого нужно оказаться в двадцатке авторов лучших работ.

Прием заявок на NEXT-IMAGE 2020 продлится до 31 июля. Уже в августе будут определены победители промежуточных этапов и в октябре выберут лучших из лучших. Работы принимаются в шести номинациях: «Лица», «Рассказчик», «Привет, жизнь», «Спокойной ночи», «Живые моменты» и «Близкая даль».

Если вы хотите побороться за главный приз, тогда отправляйтесь на страницу конкурса, чтобы узнать все правила для участия в нем.

Источник: huawei