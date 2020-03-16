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Huawei запустила музыкальный сервис Music в Европе

16.03.2020 259 0

Компания Huawei запустила на рынке Европы собственный музыкальный сервис Music. Фирменный стриминговый сервис — результат работы сотен людей, которые смогли за ограниченное время выпустить на рынок этот продукт.


Каталог приложения не может похвастаться такой же внушительной коллекцией треков, как Spotify, но начало положено и дальше компания будет работать над тем, чтобы расширить медиатеку.

 

Huawei запустила музыкальный сервис Music в Европе – фото 1


Huawei Music доступен на нескольких языках и его запуск один из шагов по созданию собственной экосистемы Huawei Mobile Services. На данный момент сервис уже доступен в фирменном магазине приложений AppGellery и владельцы смартфонов Huawei или Honor могут установить его на свои устройства. Новые гаджеты компании будут поставляться уже с предустановленным приложением.


Huawei Music позволяет прослушивать музыку в потоковом режиме, загружать треки для автономного воспроизведения, слушать радиостанции и создавать собственные списки аудиозаписей. Подписка на сервис составляет 9,99 евро в месяц.

 

Источник: mysmartprice



Huawei
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 16.03.2020

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Huawei запустила музыкальный сервис Music в Европе