Худшие предположения оправдались: Xiaomi Mi 11 будет поставляться без зарядного адаптера

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Руководствуясь заботой о природе Xiaomi Mi 11 лишили зарядки

Природа вздохнет с облегчением и воздух станет чище. А все потому, что к борьбе за чистоту окружающей среды теперь примкнула и Xiaomi. Сегодня глава компании подтвердил, что в комплекте с Xiaomi Mi 11 не будет идти зарядный блок. Наверное, топ-менеджер посчитал глупым держать этот момент в тайне до презентации после того как инсайдер слил в сеть фото коробки флагмана, чей небольшой размер прямо «кричал» об урезанном комплекте поставки.

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И делается это ради экологии. Вот такую «великую миссию» преследует Xiaomi своим шагом. Естественно, что было бы наивным ожидать, что компания прямо скажет, что «дурной» пример заразителен и мы хотим быть как «сама» Apple. Лэй Цзюнь лишь заявил, что понимают, что это решение будет неоднозначно воспринято пользователями и им не избежать критики. Но они осознанно идут на это ради защиты окружающей среды.

Естественно, сложно удержаться от колкостей в адрес Xiaomi за этот шаг. Ведь она была в числе первых, кто потроллил Apple за урезанный комплект поставки iPhone 12. Прошло всего пару месяцев, и мы увидим комплект поставки Xiaomi Mi 11 без зарядного адаптера. Почти наверняка, когда китайцы троллили Apple они уже знали о том, что пойдут на такой же шаг, но это не помешало им «пройтись» по конкуренту.

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Увы, мы станем свидетелями того, как компания, которая позиционировала себя как «народная», которой близки потребности обычных пользователей, отрывается от «земли», заматерела и качественно вытирает ноги о своих фанатов. Она будет продавать свои самые дорогие продукты без зарядного устройства.

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Источник: gizmochina