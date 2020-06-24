И все же имя ему OnePlus Nord?

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Совсем скоро OnePlus покажет свой новый смартфон среднего уровня. На своей странице «onepluslitezthing» в Инстаграм публикацией одного из тизеров с сообщением посредством азбуки Морзе, компания подтвердила, что в июле она намерена показать что-то новое. Почти наверняка речь идет о новом смартфоне и сбудутся пророчества, что в качестве даты анонса выбрано 10 июля. Но как будет называться он?

Что в имени твоем

Очень похоже, что наше предположение, что компания закрутила интригу и попросту троллит слухи о наименовании новинки, смешав воедино наиболее популярные предположения, имеет все шансы подтвердиться. Напомним, что вчера один из основателей OnePlus Карл Пей опубликовал на своей странице в Twitter пост в котором лишь указал OnePlus Lite Z и предложил следить за событиями на одноименной странице в Инстаграм.

И именно в Instagram сегодня была замечена любопытная фоточка. На ней была показана карточка синего цвета с брендом Nord. Интересно, что, спохватившись компания удалила этот снимок. Именно этот факт заставляет строить предположения, что один из сотрудников компании допустил ошибку и преждевременно выложил то, что не следовало. Спасибо инсайдеру Мукул Шарме, который успел сохранить снимок и выложил его в сеть.

Ставим на OnePlus Nord?

Очень похоже, что новинка действительно будет именоваться OnePlus Nord. Но утверждать это на сто процентов мы не возьмемся. Кто знает, что там в головах у сотрудников OnePlus. Может быть они продолжают троллить и лихо закручивать колесо интриги.

Источник: twitter