Игровой компьютер б/у: миф или реальность

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Когда необходимо подобрать компьютер для игр, возникает резонный вопрос: брать новую технику или бывшую в эксплуатации? Если бюджет позволяет, можно отдать предпочтение новенькому компу из брендового магазина. Если же нет, не стоит отчаиваться.

На рынке техники б/у большое разнообразие моделей, среди которых можно найти и те, которые потянут продвинутые игры. Но вот только как правильно выбрать компьютер? Рассмотрим подробнее, на что обратить внимание.

Параметры грамотного выбора

Опытные геймеры могут заявить, что б/у компьютер и приличный игровой ПК – это вещи несовместимые. Отчасти это действительно так. На моделях 3-4-летней давности большинство современных игр установить не получится. Как же быть?

Как один из вариантов, можно купить корпус и основные составляющие, которыми уже успел попользоваться другой пользователь, но обновить, к примеру, видеокарту. Вообще ее лучше выбрать новую, в крайнем случае – б/у, но со сроком выпуска до года. Почему так?

Дело в том, что в последние пять лет весомых достижений в сфере разработки ОП или процессоров не наблюдалось. Поэтому если взять 4-ядерный Intel Core i5-2500 с 8 Гб оперативной памяти (или больше), этого вполне будет достаточно для игрушек. Можно отдельно взять процессор на 4 ядра, ОП на 8 Гб и новую бюджетную видеокарту, и это обойдется дешевле, чем покупка с нуля.

Что делать, если ПК тормозит

Прежде чем покупать технику, не помешает обратить внимание на системные требования ваших любимых игр или тех, которые планируете устанавливать. Для некоторых перечисленных выше параметров будет достаточно, а для других придется докупать новые комплектующие.

Бывают ситуации, когда ПК тормозит из-за большого количества запущенных программ (особенно тяжеловесных). Если он не справляется с ними, нужно часть закрыть, посмотреть, что находится в автозагрузках, возможно, там много лишнего. Кроме того, нужно установить подходящие драйвера для видеокарты, звука и т. д., а еще нужно проследить за тем, чтобы они не конфликтовали между собой. Это частично поможет убрать лаги, однако если система все же продолжает «тормозить», необходимо поставить дополнительную планку памяти.

Как выбрать надежного продавца

В сети много объявлений о продаже хорошей б/у техники, но в большинстве случаев за громкими лозунгами типа «продам мощный ноутбук для игр» кроется аферист, привлекающий внимание. Чтобы не попасть впросак, смотрите не на картинку, а на технические параметры.

Хороший вариант приобретать технику б/у в магазинах, которые на этом специализируются. Например, виртуальный каталог «Компбест» предлагает ПК из-за границы. Среди типовых моделей для несложной работы можно найти и мощные, которые справятся с тяжеловесными программами для работы с графикой, видео или спокойно запускающие игры последних лет.