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Информация об установке графеновой батарейки в Huawei P40 оказалась лишь слухом

24.12.2019 280 0

Вчера по сети прокатилась новость, что Huawei выпустит в следующем году смартфон с графеновой батареей вместо уже ставшего стандартом литий-ионного аккумулятора. Инфоповодом для нее послужил пост Huawei France в Twitter, указывающий на то, что Huawei P40 должен получить батарейку на основе графена.

 

Информация об установке графеновой батарейки в Huawei P40 оказалась лишь слухом – фото 1


Увы, несмотря на то, что опубликована информация была официальным представительством компании во Франции, она оказалась всего лишь слухом. Сам твит исчез со странички Huawei France в Twitter и изданию Frandroid представители компании заявили о том, что публикация была ошибкой. Они заявили, что есть лишь слух, а сам пост нельзя было считать официальным его подтверждением.

 

Информация об установке графеновой батарейки в Huawei P40 оказалась лишь слухом


По факту французское подразделение Huawei лишь сделало репост статьи Futura Science, где была высказана мысль о появлении графенового аккумулятора в новом поколении китайских флагманов, а источником ее выступил инсайдер из Индии Яш Радж Чаудхари.


Поэтому вновь остается открытым вопрос, сколько времени придется еще ждать, прежде чем Huawei выпустит смартфон с графеновой батареей. Известно также, что свой источник питания на основе графена создает и Samsung.


Источник: frandroid.com



Huawei P40 Huawei
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 24.12.2019

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Информация об установке графеновой батарейки в Huawei P40 оказалась лишь слухом