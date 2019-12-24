Информация об установке графеновой батарейки в Huawei P40 оказалась лишь слухом

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Вчера по сети прокатилась новость, что Huawei выпустит в следующем году смартфон с графеновой батареей вместо уже ставшего стандартом литий-ионного аккумулятора. Инфоповодом для нее послужил пост Huawei France в Twitter, указывающий на то, что Huawei P40 должен получить батарейку на основе графена.









Увы, несмотря на то, что опубликована информация была официальным представительством компании во Франции, она оказалась всего лишь слухом. Сам твит исчез со странички Huawei France в Twitter и изданию Frandroid представители компании заявили о том, что публикация была ошибкой. Они заявили, что есть лишь слух, а сам пост нельзя было считать официальным его подтверждением.









По факту французское подразделение Huawei лишь сделало репост статьи Futura Science, где была высказана мысль о появлении графенового аккумулятора в новом поколении китайских флагманов, а источником ее выступил инсайдер из Индии Яш Радж Чаудхари.





Поэтому вновь остается открытым вопрос, сколько времени придется еще ждать, прежде чем Huawei выпустит смартфон с графеновой батареей. Известно также, что свой источник питания на основе графена создает и Samsung.





Источник: frandroid.com







