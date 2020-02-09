Инсайдер показал, как будет выглядеть LG V60 ThinQ

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Вирусная тема уже многим надоела, но короновирус смог вмешаться в обычное течение жизни и внес коррективы в уже устоявшийся уклад. Чтобы избежать риска инфицирования своих сотрудников, LG отказалась от участия в выставке MWC 2020 и устроит отдельное мероприятие, где покажет свои новинки.

В числе главных должен быть флагман LG V60 ThinQ, и известный инсайдер Эван Бласс позволил взглянуть на него.

Изображение акцентирует внимание, что смартфон получит в основной камере четыре датчика изображения, которые выстроятся в ряд по горизонтали. Выделяться новинка будет четырьмя микрофонами и емкой батарейкой на 5000 мАч.

Для фронтальной камеры выделили зону по центру верхней части дисплея и, похоже, что тут предложат каплевидный вырез. Впрочем, для селфи-модуля могли приготовить и круглый вырез.

Одна из иллюстраций указывает на то, что компания не намерена отказываться от 3,5 мм разъема для наушников и предложила его на нижней грани, где также имеется порт USB Type-С и решетка для динамика.

От LG V60 ThinQ стоит ждать OLED-дисплей, однокристальную систему Snapdragon 865, 5G-модем Snapdragon X55, быструю зарядку, минимум 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб энергонезависимой.

Источник: twitter