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Инсайдер показал, как будет выглядеть LG V60 ThinQ

09.02.2020 1265 1

Вирусная тема уже многим надоела, но короновирус смог вмешаться в обычное течение жизни и внес коррективы в уже устоявшийся уклад. Чтобы избежать риска инфицирования своих сотрудников, LG отказалась от участия в выставке MWC 2020 и устроит отдельное мероприятие, где покажет свои новинки.

 

В числе главных должен быть флагман LG V60 ThinQ, и известный инсайдер Эван Бласс позволил взглянуть на него.

 

Изображение акцентирует внимание, что смартфон получит в основной камере четыре датчика изображения, которые выстроятся в ряд по горизонтали. Выделяться новинка будет четырьмя микрофонами и емкой батарейкой на 5000 мАч.

 

Инсайдер показал, как будет выглядеть LG V60 ThinQ – фото 1

 

Для фронтальной камеры выделили зону по центру верхней части дисплея и, похоже, что тут предложат каплевидный вырез. Впрочем, для селфи-модуля могли приготовить и круглый вырез.

 

Одна из иллюстраций указывает на то, что компания не намерена отказываться от 3,5 мм разъема для наушников и предложила его на нижней грани, где также имеется порт USB Type-С и решетка для динамика.

 

Инсайдер показал, как будет выглядеть LG V60 ThinQ – фото 2

 

От LG V60 ThinQ стоит ждать OLED-дисплей, однокристальную систему Snapdragon 865, 5G-модем Snapdragon X55, быструю зарядку, минимум 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб энергонезависимой.

 

Источник: twitter

LG V60 ThinQ LG
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 09.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Александр
И бешаный ценник
09.02.2020 13:34
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Инсайдер показал, как будет выглядеть LG V60 ThinQ