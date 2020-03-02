Инсайдеры предложили неожиданный вариант дизайна Meizu 17

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В сети периодически появляются слухи о флагмане Meizu 17, анонс которого состоится в марте или апреле нынешнего года. Предмет горячих обсуждений фанатов компании — дизайн смартфона.

Последние неофициальные рендеры удивили тем, что на них Meizu 17 показан с основной камерой круглой формы. Сегодня инсайдеры спешат впечатлить пользователей еще более «пикантными» подробностями о смартфоне.

Китайские средства массовой информации опубликовали фото, на котором якобы показана задняя крышка Meizu 17. Основываясь на утекшем в сеть снимке, энтузиасты создали качественную 3D-модель флагмана.

Если фотография тыльной панели Meizu 17 достоверная, то смартфон получит горизонтальную основную камеру, напоминающая ту, которую раньше предлагали флагманы Samsung.

Напомним, что, по имеющимся сведениям, новый флагман Meizu должен получить аппаратную платформу Snapdragon 865 с 5G-модемом Snapdragon X55, OLED-дисплей разрешением 2206х1080 точек и фирменную технологию быстрой зарядки.

Ходят слухи, что в арсенале его характеристик будет оперативная память стандарта LPDDR5, флеш-накопитель UFS 3.0, поддержка Wi-Fi 6 и даже предложат модуль NFC.

Источник: news.mydrivers.com



