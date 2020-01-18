Instagram работает над добавлением Direct Messages в веб-версию сервиса

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Facebook продолжает внедрять новвоведения в Instagram, делая из сервиса по обмену фотографиями полноценную социальную сеть. После внесения эффектов Boomerang, Instagram работает над добавлением еще одной важной новой функции в свое «социальное» приложение – возможность отправлять «Прямые сообщения» прямо в веб-версии.

Новая функция еще не находится в открытом доступе, но ранее на этой неделе Instagram рассказал в своем Twitter-аккаунте, что сейчас тестирует внедрение Direct Messages в десктопную версию соцсети.







Представители Instagram не рассказали о точных временных рамках релиза, но если все пойдет хорошо, то существует шанс, что прямой обмен сообщениями будет доступен для ноутбуков и персональных компьютеров до конца месяца. На данный момент «Direct Messages» может быть использован только на мобильном устройстве.



Instagram рассказали, что небольшой процент пользователей соцсети уже может использовать Direct Messages через десктопный браузер, но больше людей смогут воспользоваться им после завершения тестирования. С новой функцией пользователи смогут видеть «Прямые сообщения» в Instagram, отвечать на них, а также создавать новые сообщения и групповые чаты.





Кроме того, пользователи Instagram смогут увидеть все непрочитанные сообщения при помощи новой иконки в шапке сайта, а также просмотреть «Истории» из веб-интерфейса Instagram. К сожалению, как и в случае с прямым обменом сообщениями на мобильном устройстве, настольная версия не будет иметь сквозного шифрования.

﻿Источник: Twitter