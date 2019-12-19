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Instagram запретил рекламу вейпинга и сигарет

19.12.2019 1093 2

Facebook заявил, что с сегодняшнего дня страницы влиятельных лиц не могут выкладывать спонсорские посты, рекламирующие оружие, вейпинг и табачные изделия. Это первый раз, когда Instagram пытается ввести определенные ограничения на контент крупных страниц.

 

Instagram запретил рекламу вейпинга и сигарет

 

Платформа уже запрещает прямую рекламу вейпа и табака как на Facebook, так и на Instagram. Тем не менее, для влиятельных страниц всегда существовала возможность послабления. Например, создатель контента мог выложить спонсируемый пост, даже если он запрещен к рекламированию или просто сможет нанести репутационный вред компании.  В своем заявлении о новых правилах команда Instagram отмечает, что «наша рекламная политика уже давно запрещает рекламу этих продуктов, но сейчас мы решили усилить контроль».

 

Instagram запретил рекламу вейпинга и сигарет – фото 2

 

Что касается других ограничений на то, что может рекламироваться, не так давно Instagram вынужден был сократить количество спонсорских постов о продуктах для похудения и косметической хирургии. Ранее в этом году компания ограничила видимость этих сообщений, чтобы пользователи в возрасте до 18 лет не смогли подвергнуться такому контенту, и любой пост, в котором говорится о «чудесных» свойствах продукта или предлагается скидочный код, будет удален.

 

Instagram запретил рекламу вейпинга и сигарет – фото 3

 

Согласно сообщению, спонсорские посты, связанные с алкоголем или диетическими добавками «потребуют специальных ограничений», но не совсем ясно, что это за ограничения. Instagram говорит, что в ближайшие недели начнет внедрять новые правила.

 

Источник: gizmodo.com

Instagram
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 19.12.2019

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Cool Dude
а можно ещё запрет всяких свайпай и станьте миллионером
19.12.2019 18:59
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Hryhorian Mykhaylo
Пускай внедряют! Прикол в том что после повышения цен на табачные изделия и тотальный запрет на рекламу, количество курящих только возросло, как в СНГ, так и в Европе, да вообще везде в мире! Что впринципе не может не радовать)))
19.12.2019 16:53
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Instagram запретил рекламу вейпинга и сигарет