Instagram запретил рекламу вейпинга и сигарет

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Facebook заявил, что с сегодняшнего дня страницы влиятельных лиц не могут выкладывать спонсорские посты, рекламирующие оружие, вейпинг и табачные изделия. Это первый раз, когда Instagram пытается ввести определенные ограничения на контент крупных страниц.

Платформа уже запрещает прямую рекламу вейпа и табака как на Facebook, так и на Instagram. Тем не менее, для влиятельных страниц всегда существовала возможность послабления. Например, создатель контента мог выложить спонсируемый пост, даже если он запрещен к рекламированию или просто сможет нанести репутационный вред компании. В своем заявлении о новых правилах команда Instagram отмечает, что «наша рекламная политика уже давно запрещает рекламу этих продуктов, но сейчас мы решили усилить контроль».

Что касается других ограничений на то, что может рекламироваться, не так давно Instagram вынужден был сократить количество спонсорских постов о продуктах для похудения и косметической хирургии. Ранее в этом году компания ограничила видимость этих сообщений, чтобы пользователи в возрасте до 18 лет не смогли подвергнуться такому контенту, и любой пост, в котором говорится о «чудесных» свойствах продукта или предлагается скидочный код, будет удален.

Согласно сообщению, спонсорские посты, связанные с алкоголем или диетическими добавками «потребуют специальных ограничений», но не совсем ясно, что это за ограничения. Instagram говорит, что в ближайшие недели начнет внедрять новые правила.

Источник: gizmodo.com