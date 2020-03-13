Инвестиции в 5G и известный актер засветил OnePlus 8 Pro

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5G — перспективное направление для OnePlus. Компания намерена демонстрировать приверженность новому стандарту связи и новое поколение флагманов компании получит его поддержку. Об этом на днях в своем интервью заявил глава компании Пит Лау. Пришло сообщение, что следующим шагом компании в развитии технологии 5G станут инвестиции в размере $30 млн, которые будут направлены на исследования и внедрение нового стандарта связи.

Компания заявляет, что она намерена сделать упор на широкий спектр технологий и продуктов, включая схемы, антенны и мультимедийное оборудование. В планах получить свою долю в тех странах, которые уже обладают развитой инфраструктурой 5G-сетей.

Воплощать стратегию компании и нести 5G в массы будут смартфоны серии OnePlus 8. Есть вероятность, что все три модели новой линейки предложат поддержку сетей пятого поколения. Мы уже видели рендеры новинок, а теперь OnePlus 8 Pro засветился в руках известного актера.

В прошлом году амбассадором бренда OnePlus стал известный голливудский актер Роберт Дауни-младший. Очень похоже, что он уже получил в пользование новенький флагман OnePlus 8 Pro и успел попасть в объектив камеры с ним. Сделан снимок был режиссером Сэмом Джонсоном и опубликован на его странице в Instagram. Правда, впоследствии фото удалили, но в Интернете сложно что-то спрятать. Снимок растиражировали профильные издания.

Фото подтверждает, что своей «спинкой» новинка будет схожа с OnePlus 7T Pro. Смартфон получил многомодульную камеру с вертикальным расположением датчиков. Слева видна светодиодная вспышка и есть вероятность, что рядом с ней соседствует ToF-датчик.

Источник: gizmochina.com