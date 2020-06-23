iOS 14: постучи по крышке смартфона и заставь его выполнить действие

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Вчера состоялась презентация новой мобильной операционной системы — iOS 14. В числе главных изменений назовем переработанный домашний экран, обновленную Siri, режим «картинка в картинки», функцию CarKey и App Clip. Но, как оказалось, в iOS 14 есть еще одна фича — Back Tap или «касание сзади». Фишка в том, чтобы заставить смартфон выполнять какие-то действия, просто постукав дважды или трижды пальцем по его тыльной крышке.

В чем суть

Пользователю предстоит самому выбрать, какие назначить функции для «касания сзади». Выбирать придется между доступом к центру управления, блокировка экрана, активация Siri, включение фонарика, создание скриншота экрана, регулировка громкости и доступ к центру уведомлений.

На данный момент функция Back Tap отключена и сама Apple предпочла вчера промолчать о ней. Возможно, она нуждается в доработке и корректность ее работы вызывает сомнения у создателей. Но не исключено, что ее активацию приберегли до осеннего анонса семейства iPhone 12, чтобы компании было чем «удивлять» публику во время ивента.

Android 11 тоже так может

Кстати, в бета-версии Android 11 имеется аналогичная фича — двойной тап по тыльной крышке. Ранее подобное постукивание практиковалось только с лицевой панелью, но теперь решено задействовать и «спинку». Сама фича является частью системы жестов Columbus и предназначена только для Pixel-фонов. Ожидается, что двойное постукивание по задней крышке позволит активировать камеру или голосового помощника, отключить звук, остановить или включить воспроизведение музыки.

Источник: macrumos