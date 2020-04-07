iPhone 12 сохранит главную фишку айфонов. Но она станет меньше

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Будущее iPhone 12 туманно. В скором времени Apple придется решать серьезный для себя вопрос: быть ли новому поколению айфонов в сентябре или все же нарушить привычные устои и отложить релиз новинок. Учитывая то с какой геометрической прогрессией растет количество инфицированных и жертв коронавируса в США, вероятность отложенного релиза растет.

Тем временем энтузиасты «потрошат» прошивку iOS 14 на предмет выведать что-то интересное о iPhone 12. Инсайдер с ником choco_bit утверждает, что кое-что интересное ему все же удалось раздобыть. Речь идет о рендере, который демонстрирует вероятный дизайн iPhone 12.

Если его предположения достоверны, то Apple по-прежнему будет держаться за спорный и неоднозначный элемент дизайна — монобровь. Но при этом пойдет на «беспрецедентный» шаг и уменьшит размер «челки». Все же «монобровь» остается маркетинговым инструментом для Apple. Ей важно, чтобы ее продукты отличались от прочих устройств, не были «как все» и были узнаваемы. Поэтому она продолжает принципиально идти по пути множить свой отряд «монобровных». А еще делает ставку на систему Face ID, которая на этот раз может быть переработана.

Подтверждает рендер и то, что смартфон получит лидар. Думаю, что мало кто сомневался, что эту фишку предложат в айфонах нового поколения, после того как саму технологию обкатают на планшете iPad Pro 2020. Она пригодится для портретной съемки и для работы с дополненной реальностью. Насколько эта технология является нужной и важной, судить пользователям. Но есть подозрение, что для большинства эта фича окажется вещью бесполезной и невостребованной.

Источник: twitter