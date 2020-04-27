iPhone SE 2020: как сэкономили на камерах

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Когда Apple представила второе поколение iPhone SE, мнение пользователей разделилось. Кто-то говорил о том, что такого же компактного и мощного смартфона на рынке не сыскать, а кто-то посчитал новинку «приветом из прошлого» с избыточной мощностью, где погоду делает только логотип компании.





Была надежда, что к числу достоинств iPhone SE 2020 можно будет причислить основную камеру от iPhone XR. Но, увы, этим надеждам не суждено сбыться.





В попытке максимально сэкономить, было решено предложить минимальное количество камер. Для удешевления здесь установили селфи-модуль на 7 Мп, который встречался в старых айфонах. Программно «прикрутили» кинематографическую стабилизацию видео в формате 1080р и есть портретный режим.

Из прошлого тут основной 12 Мп модуль 2017 года, а достался он от iPhone 8. Инженеры Apple потрудились серьезно над тем, чтобы «обучить» старый модуль делать качественные портретные фоточки, предложили «умный» HDR, функцию QuickTack и за это спасибо нужно сказать софту.





Но, у этой камеры есть существенный минус — она не очень хорошо делает снимки в темное время суток. Несмотря на программную природу технологии Deep Fusion и ночного режима, их в iPhone SE 2020 не предложили.





Похоже, что продиктовано это попыткой максимально удешевить продукт и наличием всего 3 Гб оперативки. Тут руководствовались принципом, что для «бюджетного айфона» все эти изыски лишнее и компании сложно смириться с необходимостью потерять несколько долларов собственной прибыли, оставив стоимость смартфона в рамках заданных величин, но «насыпав» больше возможностей.

Источник: cnet







