iPhone SE 3: качественные изображения и приятный ценник

02.02.2022 2302 3

Дизайн архаичный, а вот цена может более чем адекватной для «яблочного» устройства

Обычное время выхода новых iPhone — осень. Но иногда Apple устраивает весеннюю презентацию смартфона. Вот и в этом году компания покажет весной новинку — iPhone SE 3. В том, что эта модель выйдет, сомнений нет. Сегодня есть возможность увидеть аппарат на качественных изображениях и узнать о ценнике на него.

 

iPhone SE 3: качественные изображения и приятный ценник – фото 1

 

Если верить утечкам, iPhone SE 3 получит корпус iPhone 8. Поэтому нет ничего удивительного, что нам показали смартфон в привычном дизайне старых айфонов. На передней панели установили экран с огромными рамками и здесь же предложили Touch ID. Поговаривают, что диагональ дисплея составит 4,7 дюйма.

 

iPhone SE 3: качественные изображения и приятный ценник – фото 2

 

Внутри iPhone SE 3 установят мощный чип Apple A15, 4 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель на 128/256 Гб. На тыльной стороне предложат одиночный блок камеры разрешением 12 Мп. Емкость аккумулятора может составить скромные по нынешним меркам 1820 мАч, а мощность зарядки составит 15 Вт.

 

iPhone SE 3: качественные изображения и приятный ценник – фото 3

 

Из приятного — ценник на iPhone SE 3 может составить $300, и он вольется в когорту относительно доступных 5G-смартфонов. Цена выглядит более чем привлекательной и явно может завоевать лояльность у большой армии тех, кто хочет iPhone, но не готов платить за него большие деньги.

 

 

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Источник: letsgodigital

iPhone SE 3 Apple
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 02.02.2022

Комментарии

Andrey Hz 0
красиво но не практично
03.02.2022 00:20
Cyle Rayner -1
Мало вертится, но если действительно будет так, то возьму айфон впервые в жизни. Как второй телефон.
02.02.2022 17:10
Vladislav D 3
Cyle Rayner, и испытаешь все виды ада в мире!
02.02.2022 17:31

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iPhone SE 3: качественные изображения и приятный ценник