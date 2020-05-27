iPhone XR больше не самый популярный смартфон на рынке. Устройство сместил другой продукт Apple

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iPhone 11 превзошёл iPhone XR, став самым популярным смартфоном в первом квартале 2020 года.



Согласно опубликованному компанией Omdia исследованиию, iPhone 11 прекрасно проявил себя за прошедшие три месяца, обогнав каждый смартфон на рынке. За это время, несмотря на тяжёлую экономическую ситуацию в мире, Apple удалось продать устройство 19,5 миллионов раз.﻿

Чем обусловлен успех Apple?

Такая популярность оправдана: на момент запуска цена iPhone 11 был на 50 долларов ниже его главного конкурента - iPhone XR. Смартфон получил неплохие оценки критиков и сразу начал очень хорошо продаваться.

﻿«﻿На протяжении боле пяти лет, независимо от меняющейся ситуации в глобальной экономике и технологиях, на рынке смартфонов всегда остаётся неизменным одно: Apple занимает либо первое, либо второе место в рейтинге поставок Omdia»﻿, - заявила Джуси Хонг, директор направления смартфонов в Omdia.

﻿Она также сказала: «Успех Apple обусловлен стратегий по представлению небольшого количества моделей. Стратегия позволила Apple сосредоточить все силы на небольшом списке продуктов, предназначенном для широкого круга потребителей и продающимся в чрезвычайно больших объёмах﻿»﻿

Другие результаты

Помимо iPhone 11, в топе также присутствуют и другие смартфоны Apple. Интересно, что уже довольно старый iPhone XR продолжает отлично продаваться. В рейтинг также попали iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Второе место в списке занял Samsung Galaxy A51, который был продан 6,8 миллиона раз. На третьей и четвёртой позициях расположились смартфоны Xiaomi - Redmi Note 8 и Note 8 Pro.

Прогнозы

Специалитсы Omdia ожидают, что в этом году нам не стоит ожидать роста рынка смартфонов, прежде всего из-за пандемии COVID-19. Они ожидают, что во многих страннах из-за карантинных мер процесс увелечения площади покрытия 5G будет происходить значительно медленнее, из-за чего многие люди не найдут достаточно причин для обновления смартфона.

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Источник: AppleInsider