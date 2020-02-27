iPhone XR самый продаваемый смартфон 2019 года, но Redmi Note 7 обошел iPhone 8

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Согласно последним статистическим данным компании Canalys, самым продаваемым смартфоном в 2019 году стал iPhone XR. Эта модель пользуется спросом по всему миру и опережает по продажам iPhone 11 и Samsung Galaxy A10, которые заняли второе и третье места в рейтинге самых популярных устройств.









В повышенном спросе на iPhone XR нет ничего удивительно. Его специально создавали как массовый смартфон с неизбежными компромиссами, но это позволило предложить относительно невысокий ценник. В четвертом квартале прошлого года эта модель уступила лидерство своему преемнику — iPhone 11, который куда охотнее раскупали, чем iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 Pro.





В целом топ-10 самых продаваемых смартфонов в 2019 году поделили между собой модели Apple и Samsung. И только Redmi Note 7 удалось нарушить единство и отхватить 6 строчку рейтинга, оставив позади iPhone 8, Phone 11 Pro Max, iPhone 7 и Samsung Galaxy S10+. По заявлению Xiaomi, поставки смартфонов серии Redmi Note 7 превысили 20 млн единиц.





Стоит также отметить, что по итогам четвертого квартала прошлого года Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro стали единственными китайскими смартфонами, вошедшими в топ-10 самых популярных смартфонов. По подсчетам Xiaomi, всего за 3 месяца им удалось реализовать 10 млн моделей серии Redmi Note 8.

Обращает на себя внимания, что в этом рейтинге нет ни одной модели Huawei, хотя по продажам смартфонов компания уверенно удерживает вторую строчку мирового табеля рангов, опережая Apple.





Источник: cnet.com, mi.com, teknofilo﻿







