Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • iPhone XR самый продаваемый смартфон 2019 года, но Redmi Note 7 обошел iPhone 8

iPhone XR самый продаваемый смартфон 2019 года, но Redmi Note 7 обошел iPhone 8

27.02.2020 1885 4

Согласно последним статистическим данным компании Canalys, самым продаваемым смартфоном в 2019 году стал iPhone XR. Эта модель пользуется спросом по всему миру и опережает по продажам iPhone 11 и Samsung Galaxy A10, которые заняли второе и третье места в рейтинге самых популярных устройств.  

 

iPhone XR самый продаваемый смартфон 2019 года, но Redmi Note 7 обошел iPhone 8 – фото 1


В повышенном спросе на iPhone XR нет ничего удивительно. Его специально создавали как массовый смартфон с неизбежными компромиссами, но это позволило предложить относительно невысокий ценник. В четвертом квартале прошлого года эта модель уступила лидерство своему преемнику — iPhone 11, который куда охотнее раскупали, чем iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 Pro.

 

iPhone XR самый продаваемый смартфон 2019 года, но Redmi Note 7 обошел iPhone 8 – фото 2


В целом топ-10 самых продаваемых смартфонов в 2019 году поделили между собой модели Apple и Samsung. И только Redmi Note 7 удалось нарушить единство и отхватить 6 строчку рейтинга, оставив позади iPhone 8, Phone 11 Pro Max, iPhone 7 и Samsung Galaxy S10+. По заявлению Xiaomi, поставки смартфонов серии Redmi Note 7 превысили 20 млн единиц.


Стоит также отметить, что по итогам четвертого квартала прошлого года Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro стали единственными китайскими смартфонами, вошедшими в топ-10 самых популярных смартфонов. По подсчетам Xiaomi, всего за 3 месяца им удалось реализовать 10 млн моделей серии Redmi Note 8.

Обращает на себя внимания, что в этом рейтинге нет ни одной модели Huawei, хотя по продажам смартфонов компания уверенно удерживает вторую строчку мирового табеля рангов, опережая Apple.


Источник: cnet.com, mi.comteknofilo﻿



iPhone XR Redmi Note 7 iPhone 8
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 27.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 4
 
Amir Mag
ха, смартфон 2018 стал самым продаваемом в 2019
27.02.2020 14:54
Ответить
Евгений
Реально, всё эти долбаебы брали конченые Samsung'и, вместо Note 8 Pro, как мне их жаль
27.02.2020 13:59
Ответить
Dmitriy
Почему я не нашел в указаном источнике эту информацию? Портал 9to5mac публиковал совсем другие цифры, и там указан источник
27.02.2020 13:56
Ответить
Игорь
Почему? Потому, что ты, наверное, не все источники посмотрел + не обратил внимание, что тут отчет аналитиков canalys, а в 9to5mac ссылаются на компанию Omdia. Просто чуть внимания и ты во всем разберешься:)
27.02.2020 14:09
Ответить

telegram__banner.png
iPhone XR самый продаваемый смартфон 2019 года, но Redmi Note 7 обошел iPhone 8