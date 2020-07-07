Искусство экономить: скидки на Xiaomi Mi TV Stick и Realme Buds Q

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ТВ-приставка Xiaomi Mi TV Stick

Характеристики: Cortex-A53 + Mali 450, Bluetooth 4.2, Android TV 9.0, 2K FHD + HDR, 1/8 Гб, черный цвет

Цена RU: $32,88

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Цена UA: $33,66

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Беспроводные наушники Realme Buds Q

Характеристики: Bluetooth 5.0, аккум. наушника 40мАч, аккум. кейса 400мАч, микрофон, IPX4

Цена: $22,78 - https://lite.al/BGjIL

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Стерилизатор и дезодорант для унитаза Xiaoda

Характеристики: бактерицидная УФ-лампа, аккум. 3600 мАч, LED-индикатор, IPX4

ПРЕДЗАКАЗ! Отправка товара после 19 июля

Цена: $13,99 (+ доставка) - https://lite.bz/N6KgD