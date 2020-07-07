Искусство экономить: скидки на Xiaomi Mi TV Stick и Realme Buds Q
Скидки — это хороший способ для продавца расширить клиентскую базу и получить дополнительную прибыль, увеличив продажи. Для потребителя — это возможность совершить покупку выгодно и немного сэкономить. Для многих из нас важно понимать, что мы совершили рациональное приобретение и получили нужный товар по минимальной цене.
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ТВ-приставка Xiaomi Mi TV Stick
Характеристики: Cortex-A53 + Mali 450, Bluetooth 4.2, Android TV 9.0, 2K FHD + HDR, 1/8 Гб, черный цвет
Цена RU: $32,88
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Цена UA: $33,66
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Беспроводные наушники Realme Buds Q
Характеристики: Bluetooth 5.0, аккум. наушника 40мАч, аккум. кейса 400мАч, микрофон, IPX4
Цена: $22,78 - https://lite.al/BGjIL
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Стерилизатор и дезодорант для унитаза Xiaoda
Характеристики: бактерицидная УФ-лампа, аккум. 3600 мАч, LED-индикатор, IPX4
ПРЕДЗАКАЗ! Отправка товара после 19 июля
Цена: $13,99 (+ доставка) - https://lite.bz/N6KgD
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