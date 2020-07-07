Июньский рейтинг самых мощных Android-смартфонов

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Не так давно разработчики бенчмарка AnTuTu подвели итоги июня и определили десятку самых мощных флагманов, доступных на рынке Китая. Весь топ-10 поделили между собой модели с чипом Snapdragon 865. Теперь рассказываем о лидерах производительности на глобальном рынке и здесь в распределение мест сумели вмешаться модели не только с флагманской SoC от Qualcomm.

Лучшие из лучших

Как и в случае с китайским рейтингом, лидерство признали за Oppo Find X2 Pro, который единственным среди всех преодолел отметку в 600 тысяч «попугаев». Это первый месяц, когда устройство от Oppo стало на вершине рейтинга, потеснив Xiaomi Mi 10 Pro, который был признан лучшим по итогам майского глобального рейтинга. На втором месте расположился OnePlus 8 Pro и «бронзу» взял Redmi K30 Pro.

Кто еще попал в топ-10

С третьего по седьмое место поделили между собой флагманы с Snapdragon 865: Xiaomi Mi 10 Pro, iQOO 3, OnePlus 8, Poco F2 Pro и Xiaomi Mi 10. Малочисленностью устройств с топовой платформой от Qualcomm можно объяснить попадание в десятку мощных двух моделей с процессором Exynos 990: Samsung Galaxy S20 Ultra и Galaxy S20. Они поделили между собой девятую и десятую позиции.

Источник: twitter