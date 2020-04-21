Из Facebook будут удалять посты с призывом выйти на акции протеста против карантина

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Компания Facebook внесет свою лепту в борьбу с коронавирусом. И речь в данном случае идет не о пожертвованиях на борьбу с пандемией. Она намерена «чистить» просторы социальной сети от постов, где людей призывают пренебрегать мерами о социальном дистанцировании.

Сейчас во многих странах мира введен карантин и людей отправили на самоизоляцию. Но далеко не все придерживаются ограничительных мер, выходят на улицу и контактируют с другими людьми. Более того, целый ряд пользователей в США публикуют посты в Facebook с призывом участвовать в акциях протеста из-за введения ограничительных мер. Именно такие призывы отныне будут считаться дезинформацией и их станут удалять. Так, уже удалены сообщения об антикарантийных протестах в Небраске, Нью-Йорке и Калифорнии.

В последние дни по США прокатились волна протестов с требованием отменить карантин из-за распространения COVID-19 и вернуться к нормальной жизни. Лозунг митингующих — «лучше опасная свобода, чем мирное рабство». Вынудило их пойти на такие крайние меры то, что целый ряд американцев лишились средств существования из-за остановки предприятий на карантин.

В своем интервью журналистам издания Good Morning America глава Facebook Марк Цукербергер заявил о том, что важно, чтобы люди могли обсуждать политику. Но важна некая черта, нельзя переходить грань обычной политической дискуссии. По его словам, целый ряд высказываний по части введения чрезвычайных мер можно классифицировать как негативную дезинформацию.

Источник: bbc