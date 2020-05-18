Из-за новых санкций TSMC остановила прием заказов на чипы для Huawei

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Министерство торговли США решило поменять правила торговли и для поставки мобильных процессоров в адрес Huawei чипмейкеры вынуждены будут получать специальную лицензию от США. Цель этой затеи одна — отрезать Huawei от чипов производства TSMC и ознаменовать безоговорочную победу Америки над китайской компанией.

Новая санкция ударит не только по Huawei, но и по TSMC. На долю заказов китайской компании приходится 15% всех производимых тайваньским чипмейкером процессоров и это второй по величине после Apple клиент. Запрет на работу с Huawei обернется серьезными убытками для TSMC.

В сети уже появилась неофициальная информация, что с 15 мая Taiwan Semiconductor Manufacturing Company прекратила прием заказов на производство чипов от Huawei. До 14 сентября чипмейкер должен выполнить все заказы китайской компании, принятые до 15 мая. После этого поставки процессоров могут быть прекращены.

На данный момент сложно сказать, как долго Huawei сможет еще производить смартфоны с чипами Kirin, произведенными TSMC. Скорее всего, предусмотрительные китайцы создали складкой запас комплектующий, но насколько его хватит, информации нет.

Сегодня Huawei должна выступить с официальным заявлением на предмет введенных США санкций. Возможно, после того появится ясность в части дальнейшего сотрудничества с TSMC. Аналогичный комментарий стоит ждать и от самого тайваньского чипмейкера.

Источники: techcentral, asia.nikkei