Из-за смертельного вируса в Китае фабрики Samsung и Foxconn закрыли на карантин

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Число зараженных и умерших от коронавируса в Китае растет в геометрической прогрессии. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией правительство КНР вынуждено закрывать на карантин целые города, а также приостанавливать производство на фабриках и заводах. Смертельный вирус не только угрожает жизни и здоровью китайцев, но и может нанести серьезный удар по ее экономике Китая.





В числе тех, кому пришлось приостановить свои конвейеры оказалась фабрики Foxconn (сборка iPhone), Samsung и Johnson & Johnson. Предварительно производство остановлено на одну неделю, но если эпидемию не удастся обуздать, то вынужденный простой может быть продлен.





Надо отдать должное китайским компаниям, которые не остаются в стороне от проблемы с коронавирусом и выделяют солидные суммы для борьбы с ним. Так, Huawei, Vivo и Oppo перечислили по $4,3 млн каждый на счет федерации по профилактике и борьбе с эпидемиями.





Пожертвовали на борьбу с вирусом денежные средства и такие компании как Realme, TCL, Nubia и Meizu. Со своей стороны, Lenovo и Xiaomi передали бесплатно властям партии защитных средств и оборудование для оказания неотложной медицинской помощи.





Свою лепту в борьбу с опасным вирусом внесет и компания Apple. Так, на днях Тим Кук заявил о том, что концерн из Купертино намерен выделить средства для помощи пострадавшим от вируса.





Источник: gizmochina.com







