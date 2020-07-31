Избавьтесь от иллюзий: нет никакого модернизированного Exynos 990

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Samsung взяла за правило ежегодно представлять две версии своих флагманов. Небольшая часть работает на чипах от Qualcomm, а львиная доля — на фирменных процессорах Exynos. Такое решение вызвало противостояние между мобильными платформами обеих компаний и перевес сил на стороне Snapdragon. Со своей стороны, компания как мантру повторяет, что никакой разницы нет и проблема в стереотипах.

Долой Exynos

В этом году мы стали свидетелями нового витка осады со стороны противников Exynos. Тем более, что и сама Samsung подлила масла в огонь, выпустив на домашнем рынке флагманы Galaxy S20 с чипом Snapdragon 865 словно признав поражение Exynos 990 в противостоянии. Тогда разработчики фирменного чипа посчитали себя оскорбленными, а акционеры решили строго спросить за подобное с топ-менеджеров на очередном собрании.

Была надежа, что устроенный «разбор полетов» пойдет на пользу и команда разработчиков Exynos выкатит что-то действительно достойное и конкурентоспособное. Первой такой «ласточкой» мог стать модернизированный Exynos 990, который могли установить в Galaxy Note 20.

Откажитесь от фантазий

Но, увы, этим надеждам, скорее всего, не сбыться. Сегодня известный сетевой информатор @UniverseIce на своей странице в Twitter опубликовал скриншоты результатов теста в Geekbench смартфонов Galaxy S20+ и SM-N986B, за которым скрывается будущий Galaxy Note 20.

Сделано это намеренно, чтобы пользователи могли наглядно убедиться в том, что в плане производительности флагман с поддержкой стилуса отнюдь не превосходит визави. Более того — в многоядерном тесте даже уступает Galaxy S20+. А еще инсайдер призвал отказаться от фантазий с появлением усовершенствованной версии чипа Exynos 990. Возможно, с появлением Exynos 1000 ситуация изменится.

Источник: twitter