Изображение бюджетного LG Neon Plus

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Может быть, компании наконец-то повезет? Именно таким вопросом задаются фанаты LG. Мало кто уже и вспомнит те модели производителя, которые можно считать по-настоящему удачными. А вот неудачных решений может припомниться немало.





Тем не менее, южнокорейская компания не собирается покидать рынок смартфонов. Так, есть предпосылки ждать, что на MWC 2020 покажут LG V60 ThinQ и еще какой-то флагман с поддержкой сетей пятого поколения. Не оставит компания и без внимания бюджетный сегмент и последние утечки указывают на то, что ожидается премьера LG Neon Plus.









Название новинке досталось по наследству от LG Neon, который был выпущен в марте 2009 года, и представлял собой боковой слайдер с QWERTY-клавиатурой. В этот раз компания не будет экспериментировать с форм-фактором и предложит типичный бюджетный смартфон.





Судя по изображению LG Neon Plus, это простой мобильник, экран которого обладает внушительными отступами и рамками. Передача данных и зарядка устройства осуществляется посредством разъема microUSB, а на левой грани помимо качельки регулировки громкости и слота для SIM‑карт, располагается кнопка для активации голосового помощника Google Assistant.





Сообщается, что смартфон обладает фронтальной 5-мегапиксельной камерой и на задней панели установлен одиночный модуль на 8 Мп. Сканер отпечатков пальцев LG Neon Plus не получил.





Источник: androidheadlines.com



