Изображение фитнес-браслета от Redmi

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Для тех, кому слишком много смарт-часов, но какую-нибудь «умную» штуку на запястье хочется и за недорого, завтра Redmi должна представить свой фитнес-браслет. Она попытается предложить хит продаж и народного любимца, который, при разумной цене и приличном функционале «сам Mi Band» от Xiaomi обойдет по популярности.









За день до анонса в сети появился промо-плакат, на котором, по всей видимости, изображен будущий Redmi Band. Фитнес-трекер состоит из сменного ремешка и основного вытянутого блока. В плане экстерьера он отличается от гаджетов семейства Mi Band. Внешнее он больше тяготеет к носимым гаджетам в исполнении Honor и Realme. С продуктом от «дочки» Oppo и предстоит новинке Redmi конкурировать.





Сам плакат не содержит никакого упоминания о тех характеристиках, которыми наградят Redmi Band. Можно предположить, что новинка получит цветной OLED-дисплей и пульсометр. Гаджет сможет уведомлять о звонках и сообщениях, позволит следить за активностью и распознавать типы тренировок. Не исключено, что Redmi Band получат герметичное исполнение и с ним можно будет погружаться в воду.

Источник: mydrivers







