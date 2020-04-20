Изображение Huawei Nova 7 SE: «дырка», квадрокамера и другие детали

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Аналитики и сама Huawei прогнозируют, что в 2020 году компания потеряет в продажах, экспансия на рынок смартфонов замедлится. Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, снижение покупательской способности и отлучение от сервисов Google — все это в итоге может больно ударить по компании.









Но она не теряет оптимизма и не собирается сходить с дистанции. Выпуск новинок продолжится в соответствии с заданными планами. 23 апреля компания отметится анонсом новой серии Nova 7, куда войдет модель Nova 7 SE. Благодаря инсайдерам в сети появился промо-плакат, раскрывающий дизайн новинки и ряд ее ключевых характеристик.









Очевидно, что компания вновь делает ставку на «дырку» в дисплее под фронтальную камеру. Сзади установят систему из четырех датчиков изображения и на боковой грани предложат сканер отпечатков пальцев.





По предварительным сведениям, Huawei Nova 7 SE предложит IPS‑матрицу диагональю 6,5 дюйма разрешением 2400х1080 точек, чипсет Kirin 820 и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Обещают фронталку на 16 Мп, ансамбль датчиков на задней панели 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и фирменную оболочку EMUI 10.1 на основе Android 10.

Источник: mydrivers







