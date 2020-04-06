Изображение камеры iPhone 12 указывает на наличие лидара

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Apple придерживается традиции устраивать осенний релиз своих новых смартфонов. Это уже настолько вошло в привычку, что никто и не гадает, когда концерн из Купертино представит новое поколение айфонов. Но нынешний год может стать исключением и из-за коронавирусной инфекции анонс iPhone 12 могут отложить.

О возможности отложенного запуска новых смартфонов Apple примет окончательное решение в мае. Сейчас же ее сотрудники продолжают работать над новинками и в сеть просочился эскиз основной камеры iPhone 12 Pro.

Ожидается, что в систему датчиков тыльной камеры войдет широкоугольный сенсор, телеобъектив и сверхширокоугольный модуль. Как и новый планшет iPad Pro 2020, смартфон должны укомплектовать лидаром — Light Detection and Ranging (LiDAR), который отвечает за точный анализ глубины сцены, и он способен измерять точное расстояние до объектов на расстоянии до 5 метров. Его применение должно позволить добиться более реалистичного эффекта боке.

Пригодится этот датчик и для работы с дополненной реальностью. На данный момент разработчики Apple заняты созданием нового приложения дополненной реальности для iOS 14, которое сможет интегрироваться с розничными магазинами. К числу достоинств LiDAR причисляют и возможность менять фокус уже на готовом фото. Если эту фишку реализуют в iPhone 12, то смартфон сможет успешно обрабатывать снимки со сбившимся автофокусом, поместив объект туда, где он должен быть по задумке автора фотографии.

Источник: 9to5mac