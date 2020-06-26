Изображение Samsung Galaxy A01 Core: дешевая начинка — дешевый экстерьер

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Нишевым и самым доступным предложением от Samsung в линейке Galaxy A 2020 года станет Galaxy A01 Core. Это будет простой и незатейливый аппарат, где предложат все по минимуму. Несмотря на простоту характеристик, эта модель из-за дешевизны может получить неплохие продажи в развивающихся странах. Сегодня благодаря известному поставщику утечек Эвану Блассу мы можем взглянуть на новинку.

Дизайн

Ожидаемо, все просто и аскетично. Несмотря на то, что тут установили широкоформатный дисплей, внизу и вверху экрана имеются основательные отступы, которые отсылают нас к дизайну смартфонов прошлых лет. Но у такого решения могут найтись и поклонники, ведь здесь отказались от каких-либо вырезов в дисплее. Основная камера будет одиночной и смартфон лишен дактилоскопического датчика.

Начинка

На данный момент известно, что Samsung Galaxy A01 Core должен получить четырехъядерный чип МТ6739 с тактовой частотой 1,5 ГГц и видеоускорителем PowerVR GE8100, 1 Гб оперативной памяти и дисплей разрешением 1480х720 пикселей. Ожидается, что сам мобильник будет компактным и диагональ экрана может составить 5,2 дюйма.

Смартфон может предложить съемную батарейку емкостью 3000 мАч, селфи-камеру на 5-мегапикселей и основную на 8-мегапикселей.

Источник: phonearena

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