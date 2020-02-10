Изображение Vivo Apex 2020. Он эффектный, но это лишь концепт

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В свое время Apex появился для того, чтобы громко завить о Vivo. Смартфон выглядел уникальным и вполне боеспособным флагманом, который может наделать шороху в рядах премиальных устройств. На практике он оказался устройством не практичным с целым рядом недостатков.





На MWC 2020 должна состояться премьера Apex нового поколения, который покажет, насколько компания готова двигаться дальше и работать над собственными ошибками. Утечек о новинке практически нет и остается собирать сведения о ней по крупицам. Свою лепту в образ будущего флагмана решил внести известный поставщик утечек Бен Гескин, создавший его концепт.









Если Vivo Apex 2020 действительно будет таким, то мечта о полноэкранном мобильнике сбудется и это будет аппарат, где площадь дисплея к лицевой панели максимально приблизится к отметке 100%. Сама матрица будет изогнутой и в нее встроят сканер отпечатков пальцев. Разговорный динамик могли вписать в тонкую верхнюю рамку.





Не менее оригинально выглядит тыльная панель. Перед нами О-образная основная камера, которая получила два больших датчика изображения. Главный модуль на 48 Мп и в помощь ему дана перископическая камера для 5-7,5-кратного оптического зума. Обращает на себя внимание отсутствие светодиодной вспышки, фронталки и механических кнопок.





Если будущий Vivo Apex 2020 и будет выглядеть так, то вряд ли он будет запущен в серию. Хотя, возможно, какие-то наработки будут претворены в жизнь в устройствах компании.





Источник: twitter.com







