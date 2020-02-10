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Изображение Vivo Apex 2020. Он эффектный, но это лишь концепт

10.02.2020 653 0

В свое время Apex появился для того, чтобы громко завить о Vivo. Смартфон выглядел уникальным и вполне боеспособным флагманом, который может наделать шороху в рядах премиальных устройств. На практике он оказался устройством не практичным с целым рядом недостатков.


На MWC 2020 должна состояться премьера Apex нового поколения, который покажет, насколько компания готова двигаться дальше и работать над собственными ошибками. Утечек о новинке практически нет и остается собирать сведения о ней по крупицам. Свою лепту в образ будущего флагмана решил внести известный поставщик утечек Бен Гескин, создавший его концепт.

 

Изображение Vivo Apex 2020. Он эффектный, но это лишь концепт


Если Vivo Apex 2020 действительно будет таким, то мечта о полноэкранном мобильнике сбудется и это будет аппарат, где площадь дисплея к лицевой панели максимально приблизится к отметке 100%. Сама матрица будет изогнутой и в нее встроят сканер отпечатков пальцев. Разговорный динамик могли вписать в тонкую верхнюю рамку.


Не менее оригинально выглядит тыльная панель. Перед нами О-образная основная камера, которая получила два больших датчика изображения. Главный модуль на 48 Мп и в помощь ему дана перископическая камера для 5-7,5-кратного оптического зума. Обращает на себя внимание отсутствие светодиодной вспышки, фронталки и механических кнопок.


Если будущий Vivo Apex 2020 и будет выглядеть так, то вряд ли он будет запущен в серию. Хотя, возможно, какие-то наработки будут претворены в жизнь в устройствах компании.


Источник: twitter.com



Vivo Apex 2020
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 10.02.2020

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Изображение Vivo Apex 2020. Он эффектный, но это лишь концепт