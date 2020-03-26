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Изображения Huawei P40 Pro: чему верить? Рендеры приукрашают

26.03.2020 1641 0

Толщина рамок — стала одним из важных параметров в современных смартфонах. Это маркетинговый и продающий инструмент, заставляющий некоторых людей приобретать эффектные устройства.

 

Изображения Huawei P40 Pro: чему верить? Рендеры приукрашают – фото 1


Именно поэтому практически ни одна презентация китайских флагманов не обходится без того, чтобы на ней не сравнивали толщину рамок новинок с устройствами от конкурентов. Не редкость, когда звучат заявления, что «только нам удалось сделать самые миниатюрные рамки».


А еще многие хитрят с промо-изображениями и при их создании сознательно приукрашивают смартфоны, награждая их тонкими рамками. Не удержалась от такого приема и Huawei. Выглядит «лицо» Huawei P40 Pro на официальном рендере действительно круто. Создается впечатление, что инженерам удалось свести отступы на торцах до минимума.

 

Изображения Huawei P40 Pro: чему верить? Рендеры приукрашают


Но, увы, реальность другая. Так, еще до анонса серии Huawei P40 известный поставщик утечек Бенджамин Гескин на своей странице в Twitter выложил анимационный ролик, где сравнил изображения Huawei P40 Pro в реальности и на рендере. На нем видно, что черные области выше и ниже дисплея в действительности толще, чем показано на промо-изображении.


Конечно, Huawei не одна такая и подобные истории случались не раз. Но такая практика называется введением в заблуждение и на западе крайне негативно относятся к подобным приукрашиваниям. Хотя, маловероятно, что тот же Huawei P40 Pro будут покупать только из-за тонких рамок и разбег в пару миллиметров в их толщине так уж критичен.

 

Источник: twitter



Huawei P40 Pro Huawei
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 26.03.2020

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Изображения Huawei P40 Pro: чему верить? Рендеры приукрашают