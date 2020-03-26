Изображения Huawei P40 Pro: чему верить? Рендеры приукрашают

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Толщина рамок — стала одним из важных параметров в современных смартфонах. Это маркетинговый и продающий инструмент, заставляющий некоторых людей приобретать эффектные устройства.









Именно поэтому практически ни одна презентация китайских флагманов не обходится без того, чтобы на ней не сравнивали толщину рамок новинок с устройствами от конкурентов. Не редкость, когда звучат заявления, что «только нам удалось сделать самые миниатюрные рамки».





А еще многие хитрят с промо-изображениями и при их создании сознательно приукрашивают смартфоны, награждая их тонкими рамками. Не удержалась от такого приема и Huawei. Выглядит «лицо» Huawei P40 Pro на официальном рендере действительно круто. Создается впечатление, что инженерам удалось свести отступы на торцах до минимума.









Но, увы, реальность другая. Так, еще до анонса серии Huawei P40 известный поставщик утечек Бенджамин Гескин на своей странице в Twitter выложил анимационный ролик, где сравнил изображения Huawei P40 Pro в реальности и на рендере. На нем видно, что черные области выше и ниже дисплея в действительности толще, чем показано на промо-изображении.





Конечно, Huawei не одна такая и подобные истории случались не раз. Но такая практика называется введением в заблуждение и на западе крайне негативно относятся к подобным приукрашиваниям. Хотя, маловероятно, что тот же Huawei P40 Pro будут покупать только из-за тонких рамок и разбег в пару миллиметров в их толщине так уж критичен.

Источник: twitter







