Изображения и функции Xiaomi Mi Band 5: что нового?

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Если говорить о самых ожидаемых носимых гаджетах нынешнего года, то почти наверняка в их числе будет фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5. Если инсайдерская информация достоверна, то новинку могут презентовать уже в июне. Косвенно подтверждает приближение дебюта и появление слухов о фитнес-трекере.

Изображения

На этот раз информация о Xiaomi Mi Band 5 была найдена в приложении Mi Wear, а раздобыл ее ресурс XDA-Developers. Обнаружить удалось изображения носимого гаджета и ряд подробностей о его функционале. Внешне новинка будет повторять черты Xiaomi Mi Band 4, но с поправкой на изменение габаритов из-за увеличения диагонали дисплея. Предполагается, что синий круг на экране появляется при активации голосового помощника Alexa.

Новшества

Ожидается, что Xiaomi Mi Band 5 предложит календарь, функцию мирового времени, аналоговые циферблаты и поможет отслеживать менструальные циклы. Обещают поддержку 11 спортивных режимов, из которых пять новых: прыжки на скакалке, гребля, йога, велотренажер и кардио-тренажер (орбитек).

Есть предсказания о том, что при помощи Mi Band 5 можно будет управлять камерами смартфона. При необходимости пользователь сможет переключаться между фронталкой и основной камерой, а также делать снимки. Поговаривают, что NFC станет достоянием только китайской версии фитнес-браслета, но отметать появление чипа в глобальном варианте, мы все же не станем.

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Источники: xda-developers, tizenhelp