Изображения и характеристики Vivo NEX 3 5G с сайта TENAA

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Линейка NEX является экспериментальной и новаторской в модельном ряду Vivo. Грядущий усовершенствованный Vivo NEX 3 5G вписывается в эту философию, но в гораздо меньшей степени, чем предшественники. Экстремально изогнутым дисплеем уже никого не удивишь, круглую основную камеру мы уже видели в том же Huawei Mate 30, а поддержку 5G предлагает уже немало устройств.

Пожалуй, единственное, чем сможет отличаться от прочих устройств новинка, так это большим дисплеем и однокристальной системой Snapdragon 865. При условии, что этот чип тут установят. А пока мы можем познакомиться с изображениями и характеристиками, которыми должен обладать обновленный Vivo NEX 3 5G.

Информация приходит с сайта TENAA, где сертифицирована модель с индексом V1950А. Рендеры указывают на наличие изогнутой матрицы без какого-либо выреза под фронталку и трех датчиков изображения на площадке круглой формы на тыльной стороне. Вероятно, селфи-модуль тут выдвижной и сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей.

По данным регулятора, смартфон заключен в корпус с габаритами 167,44х76,14х9,14 мм и весит 219 грамм. В его активе AMOLED‑дисплей диагональю 6,89 дюйма разрешением 2256х1080 точек, 8-ядерный чип с тактовой частотой 2,84 ГГц, 8 Гб оперативки и флеш-модуль на 128/256 Гб.

Селфи-камера получила датчик на 16-мегапикселей, а основная тройная — 64 Мп + 13 Мп + 13 Мп. Есть порт USB Type-C, поддержка быстрой зарядки мощностью 44 Вт, аккумулятор на 4250 мАч и руководит работой смартфона ОС Android 10.

Источник: toutiao.com